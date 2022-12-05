Радий Хабиров отчитал министра здравоохранения из-за участившихся жалоб людей

Поводом послужило выступление Дмитрия Черенкова, выступившего с отчетом ЦУРа, в котором прозвучало, что жалобы людей на медицинское обслуживание, а, вернее, отсутствие такового из-за невозможности записаться на прием, выходят на первое место в общем потоке жалоб и нареканий.

Радий Хабиров был раздосадован: «Самое страшное, когда мы бились-бились, а человек не может ни дозвониться, ни получить помощь. Люди в отчаяние уже приходят. Вот этого чтобы не было. У нас сейчас не ковид, не чрезвычайная ситуация. Не понимаю, почему так. Поликлиники строим, оборудование закупаем, вроде все есть. Операторов новых принимаем. А такое ощущение, что количество звонков только увеличивается…

Глава республики обратился к министру здравоохранения: «Я второй раз делаю вам замечание. Вы отложите другие дела, пожалуйста. И займитесь вот этим. Сами лично пройдите с главами районов по поликлиникам». И добавил:

«Если руководители поликлиник не могут принять больных и найти для них врачей, не справляются с обязанностями, надо их убирать».

Фото из открытых источников.