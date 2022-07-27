В Башкирии почти 100 тысяч жителей узаконили участки и жильё

За регистрацией чаще всего обращались жители Уфы, Стерлитамака, Нефтекамска, а также Ишимбайского и Туймазинского районов.

- Благодаря совместной работе с органами местного самоуправления количество земельных участков без прав уменьшилось на 68 тысяч, объектов строительства - на 17,5 тысячи, помещений в многоквартирных домах - на 23,7 тысячи, - пояснил руководитель Управления Росреестра по РБ Петр Клец. – Наличие сведений об объектах в реестре способствует защите имущественных интересов и позволяет правообладателям свободно распоряжаться своими объектами.

На данный момент остаются неизвестными владельцы 463 тыс. объектов недвижимости. Как правило, они в свое время оформляли их по старому порядку, и они остались незарегистрированными.



Проверить, зарегистрированы ли права на недвижимость, можно на сайте Росреестра с помощью сервиса «Справочная информация по объектам недвижимости в режиме online» (вкладка «Права и ограничения»). Сервис является бесплатным, информация отражается в режиме реального времени.