В сентябре в Башкирии пройдет серия бесплатных мероприятий для предпринимателей

В Общественных приемных Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Башкирии продолжается цикл бесплатных мероприятий для представителей бизнеса в рамках проекта «Лекторий «Право на бизнес». Недавно бизнес-омбудсмен республики Ирина Абрамова сообщила о консультациях и обучающих семинарах, которые запланированы на сентябрь текущего года. По ее словам, они являются весьма эффектным инструментом для достижения предпринимателями своих целей и помогают им повышать конкурентоспособность наряду с финансовыми и другими инфраструктурными мерами.

Бизнес-омбудсмен также отметила, что в рамках просветительского проекта эксперты разбирают актуальные вопросы, с которыми чаще всего сталкиваются предприниматели, разъясняют им понятные и действенные инструменты для преодоления вызовов сегодняшнего дня.

В сентябре предпринимателей и самозанятых республики ждут онлайн-вебинары по вопросам интеграции цифровых платежных инструментов в бизнес, в том числе цифрового рубля, по процедурам привлечения к административной ответственности «Автоштраф» за нарушения в системе «Честный знак», по обеспечению достоверности сведений в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, а также по профилактике нарушений и снижению рисков привлечения к административной ответственности в сфере соблюдения требований законодательства о персональных данных.

Спикерами этих мероприятий станут представители Отделения Национального банка по РБ Уральского главного управления Центрального банка РФ (Банка России), региональных подразделений Управления Роспотребнадзора, Управления ФНС, Управления Роскомнадзора.

Кроме того, бизнес-омбудсмен совместно с Уфимским центральным филиалом Башкирской республиканской коллегии адвокатов проведет заседание Клуба юристов по вопросам в сфере налогового законодательства.

Фото: пресс-службы правительства РБ.