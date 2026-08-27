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27 Августа , 12:14

Прошел очередной кадровый отбор от партнера проекта «Башкирская вахта»

В Туймазах на встречу с потенциальным работодателем пришло около 160 человек, сообщает пресс-служба правительства РБ.  

Прошел очередной кадровый отбор от партнера проекта «Башкирская вахта»Прошел очередной кадровый отбор от партнера проекта «Башкирская вахта»
Прошел очередной кадровый отбор от партнера проекта «Башкирская вахта»

Компания «Башнефть» выступила партнером республиканского проекта «Башкирская вахта». Представители компании приняли участие в кадровом отборе, который прошел в городе Туймазы. 160 человек пришли на встречу, чтобы узнать о доступных вакансиях и условиях работы.

По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрия Мельникова, за два года этот проект подтвердил, что стал востребованным инструментом в решении кадровых вопросов. И помог примерно 700 гражданам найти работу дома, в родной республике, сохранив при этом привычный уклад жизни с сопоставимой заработной платой.

В этот раз компания сообщила о ряде вакансий по таким направлениям, как разведка добычи нефти, нефтепереработка, нефтехимия, коммерция и логистика, а также работа в службе сервиса. 

В нынешнем году помимо ПАО АНК «Башнефть» к проекту «Башкирская вахта» присоединились два предприятия группы компаний «КАМАЗ»: Белебеевский завод «Автонормаль» и ПАО «НЕФАЗ». Заявлено, что подобные кадровые отборы в Башкирии будут проводиться и дальше.

Фото пресс-службы правительства РБ.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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