Прошел очередной кадровый отбор от партнера проекта «Башкирская вахта»

Компания «Башнефть» выступила партнером республиканского проекта «Башкирская вахта». Представители компании приняли участие в кадровом отборе, который прошел в городе Туймазы. 160 человек пришли на встречу, чтобы узнать о доступных вакансиях и условиях работы.

По словам первого заместителя министра семьи, труда и социальной защиты населения РБ Юрия Мельникова, за два года этот проект подтвердил, что стал востребованным инструментом в решении кадровых вопросов. И помог примерно 700 гражданам найти работу дома, в родной республике, сохранив при этом привычный уклад жизни с сопоставимой заработной платой.

В этот раз компания сообщила о ряде вакансий по таким направлениям, как разведка добычи нефти, нефтепереработка, нефтехимия, коммерция и логистика, а также работа в службе сервиса.

В нынешнем году помимо ПАО АНК «Башнефть» к проекту «Башкирская вахта» присоединились два предприятия группы компаний «КАМАЗ»: Белебеевский завод «Автонормаль» и ПАО «НЕФАЗ». Заявлено, что подобные кадровые отборы в Башкирии будут проводиться и дальше.

Фото пресс-службы правительства РБ.