Эксперт из Башкирии получила федеральное признание

Торжественная церемония награждения состоялась в Координационном центре правительства России.

20 лучших выбрали из 800 участников из 77 регионов. Отбор проходил среди экспертов, кто повлиял на разработку аналитических докладов и продвижение национальных проектов в 2025 году — их мнения публикуют в региональных СМИ, на сайтах Объясняем.рф и Национальныепроекты.рф, а также на федеральных телеканалах.

— В прошлом году удалось принять участие в подготовке двух аналитических докладов: «Промышленный и научно-популярный туризм как стратегический инструмент технологического развития» и «Новые кадры для технологического лидерства», — отметила победитель из Башкирии Наталия Латыпова. — Голоса экспертов из регионов позволяют не только провести оценку нацпроектов, но и повлиять на их реализацию. Поэтому особенно важно, что в такой экспертизе принимают участие все больше представителей республики.

— Победа Наталии Латыповой подтверждает, что республика обладает мощным научно-аналитическим потенциалом и активно участвует в формировании и продвижении национальных проектов, – подчеркнул вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инноваций РБ, руководитель по научно-технологическому развитию региона Александр Шельдяев. — Мы гордимся тем, что представители Башкортостана входят в число лучших экспертов страны и вносят значимый вклад в достижение стратегических целей России.

Фото: предоставлено пресс-службой правительства РБ.