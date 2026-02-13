0 °С
Снег
ВКOKДЗЕНTelegram
Все новости
Общее
13 Февраля , 19:42

В Башкирии приведут в порядок не менее 13 мостов

Общая протяженность путепроводов составляет свыше 1700 погонных метров, сообщает правительство РБ.  

В Башкирии приведут в порядок не менее 13 мостов
В Башкирии приведут в порядок не менее 13 мостов

В нынешнем году в Башкирии планируется привести в порядок как минимум 13 мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность путепроводов составляет свыше 1700 погонных метров. Из них на восьми мостовых сооружениях планируется выполнить ремонт, на четырех переправах реконструкцию и на одном мосту — капитальный ремонт. Эти работы выполнят в Бураевском, Дюртюлинском, Давлекановском, Ишимбайском, Кугарчинском, Салаватском и других районах республики.   

— В нынешнем году планируется реконструировать переправу через реку Быстрый Танып в Бураевском и Дюртюлинском районах, мостовой переход через реку Сикася на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в Ишимбайском районе. Кроме того, планируется капитально отремонтировать мост через реку Дему на дороге Давлеканово – Толбазы в Давлекановском районе. Когда эти работы будут выполнены, движение по данным направлениям станет безопасным и комфортным, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова. 

Все работы планируется завершить до конца 2026 года. 

Напомним, в 2025 году в Башкортостане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» привели в порядок 11 мостов общей протяженностью 1260 погонных метров. 

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru