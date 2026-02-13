В Башкирии приведут в порядок не менее 13 мостов

В нынешнем году в Башкирии планируется привести в порядок как минимум 13 мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность путепроводов составляет свыше 1700 погонных метров. Из них на восьми мостовых сооружениях планируется выполнить ремонт, на четырех переправах реконструкцию и на одном мосту — капитальный ремонт. Эти работы выполнят в Бураевском, Дюртюлинском, Давлекановском, Ишимбайском, Кугарчинском, Салаватском и других районах республики.

— В нынешнем году планируется реконструировать переправу через реку Быстрый Танып в Бураевском и Дюртюлинском районах, мостовой переход через реку Сикася на трассе Стерлитамак – Белорецк – Магнитогорск в Ишимбайском районе. Кроме того, планируется капитально отремонтировать мост через реку Дему на дороге Давлеканово – Толбазы в Давлекановском районе. Когда эти работы будут выполнены, движение по данным направлениям станет безопасным и комфортным, — говорит министр транспорта и дорожного хозяйства РБ Любовь Минакова.

Все работы планируется завершить до конца 2026 года.

Напомним, в 2025 году в Башкортостане по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» привели в порядок 11 мостов общей протяженностью 1260 погонных метров.

Фото: сайт правительства РБ.