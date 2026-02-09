В Башкирии представят лучшие практики ценообразования и сметного нормирования

В Башкирии в рамках Международного форума-выставки «УралСтройИндустрия», который состоится с 25 по 27 февраля в выставочном комплексе УФА ЭКСПО, пройдет встреча за круглым столом по актуальным вопросам в сфере ценообразования и сметного нормирования в строительстве в 2026 году. Организаторами мероприятия выступили Министерство строительства и архитектуры РБ, саморегулируемая организация (СРО) «Строители Башкирии».

Как сообщил исполняющий обязанности министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов, в ходе встречи будут обсуждаться планируемые изменения нормативной базы и методик, реализуемые Минстроем России, приоритетные направления развития сметного нормирования на 2026-2027 годы, особенности учета ставки НДС 22% при формировании сметной стоимости строительства и так далее. В первую очередь мероприятие ориентировано на руководителей строительных и проектных компаний, членов строительных и проектных СРО, представителей государственных и муниципальных заказчиков.

Кроме того, в рамках форума эксперты Института информационного моделирования Университета Минстроя России проведут практикум, который ориентирован на детальную проработку изменений в сметном нормировании и ценообразовании и их применение в повседневной работе строительных организаций.

Есть вопросы? Обращайтесь в СРО «Строители Башкирии» по телефону +7 (347) 201-01-66.