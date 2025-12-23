-18 °С
В Башкирии привели в порядок около 200 километров опорной дорожной сети

Отремонтированы автомагистрали, которые ведут к Белорецку, Магнитогорску, Стерлитамаку.  

В Башкирии привели в порядок около 200 километров опорной дорожной сети
В Башкирии привели в порядок около 200 километров опорной дорожной сети

В Башкирии привели в порядок около 200 км опорной дорожной сети в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Это более чем в 3,5 раза превышает показатели прошлого года. Так, в нынешнем году было отремонтировано около 28 километров дороги Бураево – Старобалтачево – Куеда, 11 километров автотрассы Белорецк – Учалы – Миасс, 8,2 километра направления Магнитогорск – Ира, 5 км автомагистрали Стерлитамак – Белорецк - Магнитогорск, 5,1 км дороги Кушнаренково − Чекмагуш – Бакалы, 4,2 км маршрута Уфа – Инзер – Белорецк и так далее.

Как сказала министра транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Любовь Минакова, эти автодороги соединяют райцентры с Уфой и ведут к знаковым туристическим местам, транспортным узлам и крупным промышленным предприятиям. Кроме того, они позволяют добраться к федеральным трассам. Поэтому важно обеспечить безопасный и комфортный проезд по ним.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
