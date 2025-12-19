Бизнес-омбудсмен Башкирии за год принял более 190 предпринимателей

В 2025 году более 190 предпринимателей Башкирии обратились к Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Б в ходе личных приемов. На встречах бизнесмены говорили о своих проблемах, делились предложениями по совершенствованию деловой сферы, получили квалифицированные рекомендации по дальнейшим действиям.

Как отметила бизнес-омбудсмен Ирина Абрамова, такие приемы стали эффективным инструментом для восстановления законных интересов и нарушенных прав предпринимателей. Тем более, что на них рассматриваются наиболее сложные случаи, совместно с заявителями разбирается суть возникших вопросов, ведется поиск оптимального решения, в том числе с привлечением экспертов, которые помогают на безвозмездной основе в различных направлениях.

Записаться на прием к Уполномоченному или обратиться к нему за помощью можно по номеру +7(347)218-18-18 или по электронной почте: business@bashkortostan.ru. Кроме этого, предприниматели могут позвонить на горячую линию по вопросам защиты прав и законных интересов бизнеса по телефону: +79174001818.

Фото: сайт правительства РБ.