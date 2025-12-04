-16 °С
4 Декабря , 17:49

Башкирия отметила лучших бизнесменов на конкурсе «Предприниматель года-2025»

На республиканский этап конкурса поступили 142 заявки из 54 муниципалитетов.  

3 декабря 2025 года в Уфе в рамках Международной недели бизнеса состоялась торжественная церемония вручения наград победителям двадцатого республиканского конкурса «Предприниматель года-2025».

В общей сложности в конкурсе были представлено 18 номинаций, включая две новые: «Лучший предприниматель года среди ветеранов, участников специальной военной операции и членов их семей» и «Лучший предприниматель года в сфере креативных индустрий». 

Конкурс «Предприниматель года» проводится в рамках реализации нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» и государственной программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Башкортостан». Его организатором выступили Министерство предпринимательства и туризма региона, Агентство РБ по развитию малого и среднего предпринимательства и Центр «Мой бизнес». Оператором мероприятия стал Фонд развития и поддержки малого предпринимательства Республики Башкортостан. 

Как отметила министр предпринимательства и туризма РБ Светлана Верещагина, главная цель конкурса – популяризация лучших практик и достижений в сфере предпринимательства, выявление и поощрение наиболее успешных субъектов малого и среднего бизнеса, внесших значительный вклад в социально-экономическое развитие региона.

На республиканский этап конкурса поступили 142 заявки из 54 муниципалитетов. В финал вышли более 50 участников. Больше всего заявок в этом году поступило по номинациям: «Лучший семейный бизнес года», «Лучший социальный предприниматель года», «Лучший предприниматель года в сфере сельского хозяйства», «Лучший предприниматель года в сфере креативных индустрий» и «Лучший предприниматель года в сфере общественного питания». 

Победитель в номинации «Лучший предприниматель года в сфере консалтинговых услуг для бизнеса», основатель группы компаний ООО «РусНефтеГазСтрой+» Азат Гибадуллин рассказал о своих впечатлениях о конкурсе: 

– Для меня было большой радостью участвовать в нем и одержать победу. Я хочу выразить свою искреннюю благодарность за всестороннюю поддержку, оказанную Правительством республики, Министерством предпринимательства и туризма, а также Фондом развития и поддержки малого предпринимательства.

Фото: сайт правительства РБ.

Автор: Алексей ШИЛЬНИКОВ
