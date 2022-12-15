Булат Сафин: В республике будут производить средства реабилитации инвалидов

— В своем послании Радий Хабиров затронул очень важный вопрос о развитии производства средств реабилитации инвалидов на предприятиях республики. Это важное направление деятельности, поскольку инвалиды имеют право на получение технических средств, — подчеркнул адвокат.

Как отметил Булат Сафин, сегодня очень актуальным является вопрос об импортозамещении ряда товаров. Развивать производство таких товаров важно как для самих инвалидов, так и для развития промышленности республики.

— В этом контексте мы будем со своей стороны прорабатывать этот вопрос во Всероссийском обществе слепых, помещение завода которого расположено в Уфе. Эти помещения, с нашей точки зрения, могут также быть использованы для производства инвалидами технических средств реабилитации. Будем работать в этом направлении, — пообещал он.