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Сегодня, 14:37

Булат Сафин: В республике будут производить средства реабилитации инвалидов

Член Общественной палаты РБ, адвокат Булат Сафин прокомментировал послание Радия Хабирова к Госсобранию — Курултаю Башкирии, которое прозвучало сегодня.

Булат Сафин: В республике будут производить средства реабилитации инвалидов
Булат Сафин: В республике будут производить средства реабилитации инвалидов

— В своем послании Радий Хабиров затронул очень важный вопрос о развитии производства средств реабилитации инвалидов на предприятиях республики. Это важное направление деятельности, поскольку инвалиды имеют право на получение технических средств, — подчеркнул адвокат.

  Как отметил Булат Сафин, сегодня очень актуальным является вопрос об импортозамещении ряда товаров. Развивать производство таких товаров важно как для самих инвалидов, так и для развития промышленности республики.

—  В этом контексте мы будем со своей стороны прорабатывать этот вопрос во Всероссийском обществе слепых, помещение завода которого расположено в Уфе. Эти помещения, с нашей точки зрения, могут также быть использованы для производства инвалидами технических средств реабилитации. Будем работать в этом направлении, — пообещал он.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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