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В уфимском Нагаево не скоро построят новые школы и детсады

В администрации Октябрьского района Уфы рассказали о перспективах развития поселка Нагаево. Вопросы развития поселка обсуждались на встрече председателя комиссии Общественной палаты РБ по инфраструктурному и территориальному развитию Розы Хузиной с главой района Сергеем Плотниковым.

В уфимском Нагаево не скоро построят новые школы и детсады
В уфимском Нагаево не скоро построят новые школы и детсады

В Нагаево действует всего одна школа №147. Как пояснил глава района, до нового года планируется сдача проекта планировки межевания современного микрорайона Нагаево с правой стороны поселка. Если его согласуют, то будет определен квадрат под перспективную застройку школы, и появится возможность разработать проект нового учебного заведения.

Что касается левой стороны Нагаево, проект планировки межевания находится только в разработке, и он предусматривает строительство нескольких детсадов и двух школ. В планах также проектирование трех центров образования в Нагаево. Кроме того, в январе появятся два дополнительных школьных автобуса, сейчас их восемь.

На территории поселка расположено 40 автобусных павильонов, 20 из них уже обустроено, на 10 планируется поставить навесы. Сделан тротуар к школе, к нему есть претензии от жителей, но, к сожалению, в связи с финансовыми возможностями на следующий год работы с этим тротуаром не планируются.

Также глава района отметил, что для завершения строительства поликлиники в Нагаево администрация сейчас ходатайствует об определении источников финансирования, изначально поликлиника строилась за счет внебюджетных средств.

Водопровод в Нагаево есть в школах и садиках, в социальном квартале. Практически все остальные жители пользуются либо скважинами, либо колодцами. Есть места, где в связи с геологическими особенностями нет воды, там ставят баки и завозят воду.

— В течение первого полугодия комиссия Общественной палаты РБ по ЖКХ запланировала мониторинг безопасности и благоустройства Октябрьского района Уфы. Также комиссия держит на контроле тему подготовки к 450-летию Уфы, строительства различных объектов, дорог, уборки снега, — отметила Роза Хузина.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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