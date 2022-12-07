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Вчера, 13:07

Ирек Сагитов: В республике продолжается модернизация отделений почтовой связи

В 2022 году работы по модернизации прошли в 20 отделениях почтовой связи, рассказал заместитель премьер-министра правительства РБ Ирек Сагитов на своей странице в соцсетях.

Ирек Сагитов: В республике продолжается модернизация отделений почтовой связи
Ирек Сагитов: В республике продолжается модернизация отделений почтовой связи

В отделениях не только идет ремонт, но и появляются новые, нужные для малых и удаленных поселений услуги. Многие почтовые отделения становятся доступнее для маломобильных людей: устанавливаются пандусы, широкие дверные проемы и кнопки вызова персонала, отметил Ирек Сагитов.

«Сегодня с директором макрорегиона Волга АО «Почта России» Александром Леонидовичем Вакуленко посетили одно из таких ОПС в Бедеевой Поляне Благовещенского района. Здесь появилась возможность получить госуслуги, желающие могут померять температуру, давление, уровень кислорода в крови.  Проведен ремонт фасада, заменены окна, внутри помещения тоже сделан капитальный ремонт.  Большое внимание уделено безопасности, в том числе пожарной», — рассказал заместитель премьер-министра.

Программа модернизации будет продолжена, они рассчитана на несколько лет.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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