Ирек Сагитов: В республике продолжается модернизация отделений почтовой связи

В отделениях не только идет ремонт, но и появляются новые, нужные для малых и удаленных поселений услуги. Многие почтовые отделения становятся доступнее для маломобильных людей: устанавливаются пандусы, широкие дверные проемы и кнопки вызова персонала, отметил Ирек Сагитов.

«Сегодня с директором макрорегиона Волга АО «Почта России» Александром Леонидовичем Вакуленко посетили одно из таких ОПС в Бедеевой Поляне Благовещенского района. Здесь появилась возможность получить госуслуги, желающие могут померять температуру, давление, уровень кислорода в крови. Проведен ремонт фасада, заменены окна, внутри помещения тоже сделан капитальный ремонт. Большое внимание уделено безопасности, в том числе пожарной», — рассказал заместитель премьер-министра.

Программа модернизации будет продолжена, они рассчитана на несколько лет.