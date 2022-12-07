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Вчера, 14:32

Бойцы батальона имени Доставалова передали приветы на родину

Бойцы батальона имени Героя России Александра Доставалова, участвующие в СВО на территории Луганской области, передали «салям» своим родным и близким, сообщает «Башинформ».

Бойцы батальона имени Доставалова передали приветы на родину
Бойцы батальона имени Доставалова передали приветы на родину

— Я сейчас нахожусь на месте дислокации батальона. Недавно приезжал гумконвой, привез посылки, письма из дома, теплые вещи. Тут все нормально, ребята на боевых позициях, все у них нормально, воюют героически, — рассказал советник главы Башкирии Алик Камалетдинов из зоны боеевых действий и поблагодарил общественные организации и родных за помощь и поддержку.

В республике три добровольческих подразделения — батальоны Доставалова и Шаймуратова уже находятся на месте СВО, а батальон имени Салавата Юлаева, входящий в состав войск Росгвардии, отбудет 20 декабря.

— Зур-зур салям всей Башкирии и родному Абзелиловскому району! У нас все хорошо, воюем и не отступаем. Вернемся домой с победой, — передал привет с передовой боец с позывным «Шатай».

Республика взяла на себя обязательства обеспечивать добровольцев необходимым снаряжением и оборудованием. Недавно в зону СВО приехали 12 фур третьего гуманитарного конвоя. Собирали то, что просили сами бойцы: зимнее обмундирование, коптеры, приборы ночного видения, продукты питания — бортевой мед, пастилу, корот, а также гармонь, курай и многое другое.

Автор:Жанна МИРОНОВА
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