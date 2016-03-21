Жителя Уфы задержали со 120 граммами «синтетики»

Сотрудники наркоконтроля задержали горожанина, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. При личном досмотре в кармане его куртки были изъяты 12 пакетиков с синтетическими наркотиками. По словам задержанного, запрещенные вещества он забрал из тайника для личного потребления.