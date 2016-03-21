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21 Марта 2016, 20:17

Жителя Уфы задержали со 120 граммами «синтетики»

В отношении 30-летнего мужчины возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба управления ФСКН по РБ.

Сотрудники наркоконтроля задержали горожанина, ранее судимого за незаконный оборот наркотиков. При личном досмотре в кармане его куртки были изъяты 12 пакетиков с синтетическими наркотиками. По словам задержанного, запрещенные вещества он забрал из тайника для личного потребления.
За прошедшую неделю управлением ФСКН по РБ возбуждено 60 уголовных дел, из незаконного оборота изъято полтора килограмма наркотических средств. На «телефон доверия» поступило 29 сообщений о фактах незаконного оборота и потребления наркотиков.
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