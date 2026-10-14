О научно-популярном туризме Башкирии рассказали на стратсессии в Москве

Участие башкирской делегации в мероприятии прокомментировала председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

— Когда человек видит науку вживую, меняется сама мотивация учиться. Важно, чтобы концепция до 2035 года закрепила эту связь: маршруты должны работать на профориентацию школьников, подготовку студентов и повышение квалификации педагогов, — отметила она. — Обмен такими практиками на федеральном уровне помогает выстраивать эту систему системно.

Работа сессии шла в формате двух проектных модулей. Участники готовили предложения по актуализации дорожной карты и концепции развития научно-популярного туризма, а также обсуждали инструменты продвижения. В ходе мозгового штурма команды разбирали конкретные кейсы, предлагали решения по улучшению маршрутов, их доступности и узнаваемости.

Особый акцент сделали на обмене региональными практиками. Как отметили участники, именно такой обмен опытом позволяет превратить отдельные региональные проекты в единую национальную систему научно-популярного туризма.

— Для Евразийского НОЦ развитие этого направления — один из приоритетов, поскольку оно помогает раскрывать связь науки и общества, делать достижения ученых понятными и интересными широкой аудитории, — подчеркнул директор АНО «Управляющая компания НОЦ РБ» Андрей Кулаков. — Мы видим большой потенциал в объединении научных площадок и туристических локаций. Такие маршруты не просто знакомят с наукой, а показывают ее как часть культурного и экономического ландшафта региона.

В Башкирии направление развивается: если в прошлом году было организовано 35 научно-популярных экскурсий, то в 2026 году их число выросло до 36. Это говорит о растущем интересе и системной работе в сфере.

Мероприятие организовано министерством науки и высшего образования РФ совместно с Российским государственным гуманитарным университетом в рамках Десятилетия науки и технологий.

Фото: пресс-служба правительства РБ.