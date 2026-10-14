Глава Башкирии встретился с лидерами студенческого самоуправления

Радий Хабиров встречается с передовой молодежью часто. На этот раз встреча произошла в Геномном центре в Уфе, где собрались «самые активные ребята».

«Я хорошо знаю цену их труду. Эти парни и девушки успевают не только учиться. Они находят время для общественной работы, проявляют себя в творчестве, спорте, волонтерстве. Вижу в них наших партнеров, с которыми обсуждаем будущее нашего студенчества, то, что их беспокоит.

Ряд решений приняли по итогам наших предыдущих таких встреч со студенческим активом. И сегодня разговор тоже получился очень хорошим и продуктивным. Для меня он точно был полезным, надеюсь, что и для ребят тоже», — написал Радий Хабиров.

Фото из аккаунта Радия ХАБИРОВА.