В колледжах Башкирии подвели итоги приёмной кампании — 2026

Прием стартовал 15 июня. Так как экономике республики нужны рабочие руки, с 2025 года число бюджетных мест увеличили на две тысячи. Теперь их 24 318. Принимали по 45 профессиям и 119 специальностям.

Больше всего бюджетных мест — почти половину (11 405, или 47%) — отдали под технические специальности: машиностроение, строительство, энергетику, геологию, горное и нефтегазовое дело, транспорт и химические технологии. Это направления, которые сейчас особенно нужны на рынке труда.

В республике работают 90 колледжей, у них есть 43 филиала, а еще пять государственных вузов. В последние годы все больше школьников хотят получить среднее профессиональное образование. В этот раз заявления подали 40 585 абитуриентов — всего около 165 тысяч заявлений в разные учебные заведения. Большинство поступающих — из Башкирии: более 36 тысяч человек (89%). Еще 4,5 тысячи (11%) приехали из других регионов России. Большинство из них — жители Челябинской и Оренбургской областей, Татарстана, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов, Свердловской области, Пермского края, Удмуртии, Краснодарского края и Московской области.

Самые популярные специальности — технические, связанные с нефтегазовой и химической промышленностью. Также абитуриенты часто выбирают IT, медицину, право и педагогику. Востребованы профессии в машиностроении, энергетике и сфере услуг.

Молодежь все активнее идет в колледжи благодаря федеральному проекту «Профессионалитет». В этом году открыли еще восемь новых кластеров — теперь их в республике 27, а в следующем году будет 35. В этих колледжах сделали капитальный ремонт, установили современное оборудование. Из-за этого и средний балл поступления туда вырос.

Больше тысячи первокурсников заключили договоры о целевом обучении — то есть после учебы они пойдут работать на конкретные предприятия.

Особое внимание уделили участникам специальной военной операции, их детям и вдовам. Они могут поступить в колледж в первую очередь, независимо от оценок. Так зачислили 2 541 человека: 70 участников СВО, 1 669 детей участников СВО, 5 вдов и 797 человек, которые подали заявки на целевое обучение.

Если дети участников СВО хотят учиться на специальности, где в государственных колледжах нет бюджетных мест, им выдают сертификаты, которые покрывают стоимость обучения. Сейчас выдано 962 таких сертификата. А если они учатся в негосударственных колледжах или колледжах при вузах, то после окончания семестра или года им компенсируют затраты — до 60 тысяч рублей за учебный год.

В 12 колледжах еще остались свободные бюджетные места. Там прием продлится до 25 ноября. Это шанс поступить для тех, кто сдал ОГЭ только в сентябре.

— Перед системой среднего профессионального образования сейчас стоят такие задачи: закончить прием до 25 ноября, привести число бюджетных мест в соответствие с тем, какие специалисты нужны рынку труда (включая малый и средний бизнес), а также развивать специальности, связанные с цифровой экономикой и искусственным интеллектом, — резюмировал Ильдар Мавлетбердин.

Фото: скриншот оперативного совещания в правительстве РБ.