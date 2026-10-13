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Образование
13 Октября , 10:25

Первая в Башкирии лаборатория DATAREON заработала на базе УГНТУ

На кафедре «Комплексный инжиниринг и компьютерная графика» Института нефтегазового инжиниринга и цифровых технологий Уфимского государственного нефтяного технического университета начала работу первая в республике лаборатория компании DATAREON. Она станет площадкой для практической подготовки студентов в области интеграции систем, работы с данными и современных цифровых технологий.

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Первая в Башкирии лаборатория DATAREON заработала на базе УГНТУПервая в Башкирии лаборатория DATAREON заработала на базе УГНТУ
Первая в Башкирии лаборатория DATAREON заработала на базе УГНТУ

На торжественном открытии представители УГНТУ поприветствовали участников и подчеркнули важность новой лаборатории для образовательной среды вуза, рассказали в пресс-службе УГНТУ. Руководитель направления производственного отдела учебного центра DATAREON Сабина Ибрагимова познакомила собравшихся с деятельностью компании и проектом DATAREON LAB, а также рассказала о ключевых трендах ИТ-рынка в сфере интеграции и перспективах, которые открываются перед будущими выпускниками.

В новой лаборатории студенты освоят технологии управления интеграционными потоками и корпоративными данными, изучат подходы к построению цифрового контура предприятий и обеспечению качества мастер-данных. Дополнительным преимуществом для обучающихся станет возможность получить официальный сертификат DATAREON «Начинающий специалист».

Открытие лаборатории — значимый шаг в развитии сотрудничества между DATAREON и УГНТУ. Совместная работа позволит сократить разрыв между академической подготовкой и реальными запросами рынка труда, а также будет способствовать формированию кадрового резерва ИТ-специалистов для республики.

Справка

DATAREON — российский разработчик low-code-платформы для интеграции и управления данными. Решение включено в Единый реестр российского ПО и полностью импортонезависимо. Более 10% выручки компания направляет на исследования и разработки, а ее проекты получают поддержку Российского фонда развития информационных технологий.

Фото: пресс-служба УГНТУ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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