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Образование
12 Октября , 08:31

В Уфе школы получили новое оборудование для кабинетов физики и музыки

Кабинеты переоснащены по региональному проекту «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети», сообщили в администрации столицы.

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Администрация Уфы.Администрация Уфы.
Фото:Администрация Уфы.

Школы получили современные средства обучения для кабинетов физики, музыки и изобразительного искусства. Это новое демонстрационное и лабораторное оборудование, музыкальные центры и переносные акустические системы, мольберты, этюдники, комплекты гипсовых моделей и портреты великих художников.

Одним из первых участников проекта стал Башкирский лицей № 136 имени Мухамета Искужина. Как отметил директор лицея Шамсулла Хабибрахманов, речь идет о создании полноценной образовательной среды, где теория соединяется с практикой.

— Теперь у ребят есть возможности глубже погружаться в предмет: ставить эксперименты, работать с качественными материалами, осваивать современные технологии. Для педагога такое оснащение — серьезная поддержка в реализации образовательных задач и раскрытии потенциала каждого ученика, — подчеркнул руководитель лицея.

Напомним, что в минувшем году в школах были оборудованы кабинеты труда и основ безопасности и защиты Родины. Для них приобрели станки, швейные машинки, кухонное оборудование, тактические тренажеры, макеты, средства индивидуальной защиты.

Автор:Галина ТРЯСКИНА
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