В Уфе стартовал полуфинал инженерного фестиваля «Техно-взлёт»

Проект разработан молодежной командой Передовой инженерной школы «Моторы будущего» УУНиТ. Инициатива получила поддержку грантового конкурса «Движения первых» и реализуется в рамках федерального проекта «Кадры для БАС» национального проекта «Беспилотные авиационные системы», рассказали в пресс-службе УУНиТ.

Летом дистанционные этапы фестиваля прошли более четырех тысяч школьников и студентов колледжей из всех районов Башкирии. В Уфу на два полуфинала прибудут 600 юных инженеров вместе с наставниками. Первыми в столицу республики приехали команды почти из 20 городов и районов. В Геномном центре межвузовского студенческого кампуса их приветствовали представители УУНиТ, министерства молодежной политики РБ и регионального отделения «Движения первых».

Для 300 участников подготовлена насыщенная двухдневная программа: мастер-класс по FPV-пилотированию, хакатон по программированию, сборка-разборка и проверка полетов дронов, а также отработка навыков управления и программирования. Для наставников предусмотрен отдельный трек — научно-популярные лекции специалистов УУНиТ и экскурсия по студенческому кампусу.

Финал фестиваля состоится 31 октября. По его итогам сформируют шесть финальных команд, создадут реестр из 30 лидеров для кадрового резерва и подготовят 100 кураторов из школ и колледжей.

Организаторы отмечают три составляющие, которые делают «Техно-взлет» уникальным. Первая — доступ школьников и студентов к инфраструктуре ПИШ «Моторы будущего» УУНиТ: лабораториям электромеханики, стендам для сборки БПЛА, 3D-принтерам, промышленному ПО и инжиниринговому центру. Вторая — кураторы из числа студентов и аспирантов вуза, которые говорят с участниками на одном языке. Третья — продолжение работы после фестиваля: онлайн-менторство, стажировки, вакансии и конкурсы от Федерального молодежного инженерного сообщества.

«Техно-взлет» — это часть большой и важной работы университета по подготовке инженерных кадров. Проект полностью соответствует стратегическим задачам университета по развитию непрерывного инженерного образования и демонстрирует эффективный подход к популяризации науки и технологий среди молодежи. Уверен, фестиваль станет стартовой площадкой для будущих инженеров России», — отметил ректор УУНиТ Вадим Захаров.

Председатель Государственного комитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина подчеркнула, что проект напрямую работает на привлечение мотивированных абитуриентов на инженерные и технические специальности. По ее словам, школьники из небольших городов и районов получают возможность попробовать силы в работе с инновационным оборудованием, а регион — качественный кадровый приток в наукоемкое производство.

Фото: пресс-служба УУНиТ.