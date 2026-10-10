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10 Октября , 08:55

В Башкирии выделили 49,5 миллиона рублей на подготовку практикантов АПК

Пресс-служба минсельхоза республики сообщила о том, что в текущем году в рамках реализации регионального проекта «Кадры в АПК» нацпроекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности» объем господдержки по этому направлению составляет 49,5 млн рублей.

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В Башкирии выделили 49,5 миллиона рублей на подготовку практикантов АПКВ Башкирии выделили 49,5 миллиона рублей на подготовку практикантов АПК
В Башкирии выделили 49,5 миллиона рублей на подготовку практикантов АПК

Деньги будут выплачиваются предприятиям агропромышленного комплекса, в которых производственную практику проходят студенты-практиканты. К 9 октября субсидии получили 27 предприятий на 404 студентов.

Обязательными условиями получения поддержки являются привлечение студентов по направлениям подготовки, соответствующим профилю обучения, реализация практики в соответствии с образовательными программами и подтверждение фактически понесенных затрат.

Отбор проходит в информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» до 15 октября 2026 года, шифр отбора: 26-882-55332-2-0564. Дополнительная информация по телефону: 8 (347) 218-05-40. Основная цель проекта — укомплектовать предприятия АПК России квалифицированными специалистами на 95 процентов к 2030 году.

Фотография предоставлена пресс-службой минсельхоза Башкирии

Автор:Артур СМОЛОВ
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