На Советской площади Уфы 550 школьников посвятили в «шаймуратовцы»

Руководитель региона поздравил ребят со знаменательным событием и напомнил, что церемония у памятника генералу Минигали Шаймуратову проводится уже в седьмой раз и стала доброй традицией в преддверии Дня Республики, рассказали в пресс-службе главы РБ.

Радий Хабиров напомнил о боевом пути 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, которая в годы Великой Отечественной войны прошла с боями от Дона до Эльбы, освобождая землю от нацистов. Глава Башкирии подчеркнул, что эстафету мужества сегодня продолжают участники специальной военной операции.

По его словам, быть «шаймуратовцем» — значит не только равняться на примеры героизма старших поколений, но и смотреть в будущее, стремиться к новым знаниям и технологиям. Радий Хабиров поблагодарил военных наставников, учителей, директоров школ и родителей за воспитание подрастающего поколения.

«Дорогие ребята! Дерзайте, учитесь, любите и защищайте свою Родину! Поздравляю вас с посвящением! С наступающим Днем Республики!» — обратился к школьникам он.

С напутственным словом выступил Герой России, участник специальной военной операции, капитан Василь Ямалетдинов. Он отметил, что вместе со знаменем ребята принимают ответственность быть достойными имени Минигали Шаймуратова, проявлять смелость, силу духа и любовь к Родине.

В ходе церемонии учащиеся произнесли клятву юных «шаймуратовцев» на государственных языках республики. Были внесены 24 копии знамен 112-й Башкирской кавалерийской дивизии, их передали командирам шаймуратовских классов. Ребята исполнили гимн движения, после чего состоялись торжественное прохождение с государственными символами и строевой марш школьников.

Подводя итоги, Радий Хабиров отметил важность патриотического воспитания школьников республики. Он подчеркнул, что право вступить в шаймуратовские классы нужно заслужить: существует целый ряд конкурсов, включая «Гонку героев».

«Мы сохраняем конкурентную среду, чтобы дети стремились к этому. Учеба в таких классах помогает школьникам стремиться к знаниям, заниматься спортом и получать опыт, который пригодится им в будущем», — сказал глава Башкирии.

Фото: пресс-служба главы РБ.