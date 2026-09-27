В Башкирии открылся агротехнологический класс

Ребят в агроклассе будут обучать по направлению «Биотехнологии и пищевое производство». Затраты на оснащение агротехнологического класса составили около 4,6 млн рублей, 90% расходов будут возмещены из федерального и регионального бюджетов.

«Мы реализовали такой проект в школе Шингак-Куля не случайно, это крепкое учреждение, каждый год часть ее выпускников поступают в аграрные средние учебные заведения, Башкирский государственный аграрный университет. Мы понимаем, что не все ученики агротехклассов выберут в дальнейшем сельскохозяйственную отрасль, перерабатывающую промышленность, но в любом случае обучение в агроклассе будет очень полезным, позволит узнать много интересного», – сказал первый заместитель министра сельского хозяйства РБ Рамил Нуриахметов.

Как известно, в 2026 году уже открылись агротехнологические классы на базе средней общеобразовательной школы №3 села Бураево и школы имени Героя Советского Союза А.М. Немчинова с. Воскресенское Мелеузовского района Башкирии.

Фото: пресс-служба Минсельхоза РБ.