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Образование
26 Сентября , 10:16

В Башкирии учащиеся могут бесплатно освоить востребованные ИТ-навыки

О бесплатных курсах для учеников 8-11 классов, студентов колледжей и техникумов сообщается на странице ВК «Объясняем. Башкортостан».

В Башкирии учащиеся могут бесплатно освоить востребованные ИТ-навыкиВ Башкирии учащиеся могут бесплатно освоить востребованные ИТ-навыки
В Башкирии учащиеся могут бесплатно освоить востребованные ИТ-навыки

В рамках федеральной программы «Код будущего» нацпроекта «Экономика данных» учащиеся могут пройти курсы по программированию на Python или по анализу данных и технологии искусственного интеллекта. Программа продумана так, чтобы не мешать основной учебе. Занятия проходят в офлайн или онлайн форматах.

По итогам обучения выдается именной сертификат, который станет плюсом при поступлении в вуз и повысит шансы на трудоустройство. Продолжительность курса — 146 академических часов.

Подать заявку можно через сайт «Код будущего» в разделе «Подать заявку», либо заполнить анкету-заявление на Госуслугах, где необходимо выбрать провайдера «Учи.Дома», формат обучения и программу. Количество мест ограничено.

Автор:Артур СМОЛОВ
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