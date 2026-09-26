В Башкирии учащиеся могут бесплатно освоить востребованные ИТ-навыки

В рамках федеральной программы «Код будущего» нацпроекта «Экономика данных» учащиеся могут пройти курсы по программированию на Python или по анализу данных и технологии искусственного интеллекта. Программа продумана так, чтобы не мешать основной учебе. Занятия проходят в офлайн или онлайн форматах.

По итогам обучения выдается именной сертификат, который станет плюсом при поступлении в вуз и повысит шансы на трудоустройство. Продолжительность курса — 146 академических часов.

Подать заявку можно через сайт «Код будущего» в разделе «Подать заявку», либо заполнить анкету-заявление на Госуслугах, где необходимо выбрать провайдера «Учи.Дома», формат обучения и программу. Количество мест ограничено.