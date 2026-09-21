В Башкирии начался приём документов на премию главы для школьников и учителей

Размеры выплат зависят от уровня достижений. Победители заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников и их наставники получают 300 тысяч рублей, призеры — 150 тысяч рублей. Победителям и призерам заключительного этапа олимпиад и конкурсов из перечня минобрнауки России на 2025/26 учебный год, а также их наставникам предусмотрены выплаты в 10 и 5 тысяч рублей соответственно. Победители и призеры заключительного этапа межрегиональной олимпиады по башкирскому языку и литературе вместе с наставниками могут рассчитывать на 5 и 3 тысячи рублей.

Отдельная выплата в 150 тысяч рублей положена победителям и (или) призерам заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников, которые поступили в вузы Башкирии.

Документы принимаются с 16 по 30 сентября 2026 года по адресу: г. Уфа, ул. Театральная, дом 5/2, кабинет № 305. Если претенденту еще не исполнилось 14 лет, документы подают родители или законные представители. Важно учесть, что в электронном виде документы не принимаются.

С полным перечнем документов, необходимых для соискания премии, можно ознакомиться на сайте минпросвещения республики.

Фото: пресс-служба минпросвещения РБ.