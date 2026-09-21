Целевое обучение в УУНиТ: первокурсница уже знает, где будет работать

Одна из тех, кто воспользовался этим механизмом, — Лейла Акилова, первокурсница экономического факультета УУНиТ, рассказали в пресс-службе вуза. Для нее поступление стало первым осознанным бизнес-решением: ей всегда было интересно, как управление ресурсами превращает обычную компанию в лидера рынка.

О возможности целевого обучения девушка узнала через портал «Госуслуги». Сначала отнеслась с долей скепсиса — в обществе до сих пор бытует миф, что такие места достаются «по знакомству». Но, изучив список партнеров вуза, решила рискнуть. И не прогадала: 232 балла за ЕГЭ плюс 10 баллов за личные достижения обеспечили ей уверенное зачисление.

Сегодня у Лейлы уже есть «дорожная карта». Пока другие однокурсники только присматриваются к рынку труда, она знает, где будет работать после получения диплома. При этом целевой договор студентка не считает «золотым билетом»: это серьезный вызов, требующий держать планку. Каждый зачет — вклад в профессиональную репутацию перед будущим работодателем.

«Мне не хочется быть теоретиком, который знает экономику только по учебникам, — говорит Лейла. — Моя цель — как можно быстрее перейти от лекций к реальным кейсам, понять, как принимаются решения в бизнесе, и стать специалистом, приносящим компании ощутимую пользу».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отмечает запрос молодежи на осознанность:

«Студенты все чаще приходят к нам за конкретной траекторией развития. Целевое обучение снимает барьер между академической средой и реальным сектором экономики. Когда первокурсник уже на старте понимает, где и над какими задачами будет работать, его мотивация к учебе возрастает в разы. Наша задача — обеспечить таких ребят фундаментальной базой и доступом к передовым технологиям и наставничеству со стороны индустриальных партнеров».

Впереди у Лейлы годы интенсивной учебы, участие в университетских акселераторах и первых стажировках. Но ее «бизнес-план» уже запущен, и каждый новый семестр станет шагом к профессиональному лидерству.

Фото: пресс-служба УУНиТ.