+23 °С
Облачно
ВКOKДЗЕНTelegramМАХ
Образование
21 Сентября , 10:46

Целевое обучение в УУНиТ: первокурсница уже знает, где будет работать

В Уфимском университете науки и технологий растет популярность целевого обучения. В этом году по целевой квоте зачислено 233 студента. Целевой план головного вуза в Уфе вырос на 24% по сравнению с 2025 годом, а в филиалах — почти на 15%.

Целевое обучение в УУНиТ: первокурсница уже знает, где будет работатьЦелевое обучение в УУНиТ: первокурсница уже знает, где будет работать
Целевое обучение в УУНиТ: первокурсница уже знает, где будет работать

Одна из тех, кто воспользовался этим механизмом, — Лейла Акилова, первокурсница экономического факультета УУНиТ, рассказали в пресс-службе вуза. Для нее поступление стало первым осознанным бизнес-решением: ей всегда было интересно, как управление ресурсами превращает обычную компанию в лидера рынка.

О возможности целевого обучения девушка узнала через портал «Госуслуги». Сначала отнеслась с долей скепсиса — в обществе до сих пор бытует миф, что такие места достаются «по знакомству». Но, изучив список партнеров вуза, решила рискнуть. И не прогадала: 232 балла за ЕГЭ плюс 10 баллов за личные достижения обеспечили ей уверенное зачисление.

Сегодня у Лейлы уже есть «дорожная карта». Пока другие однокурсники только присматриваются к рынку труда, она знает, где будет работать после получения диплома. При этом целевой договор студентка не считает «золотым билетом»: это серьезный вызов, требующий держать планку. Каждый зачет — вклад в профессиональную репутацию перед будущим работодателем.

«Мне не хочется быть теоретиком, который знает экономику только по учебникам, — говорит Лейла. — Моя цель — как можно быстрее перейти от лекций к реальным кейсам, понять, как принимаются решения в бизнесе, и стать специалистом, приносящим компании ощутимую пользу».

Ректор УУНиТ Вадим Захаров отмечает запрос молодежи на осознанность:

«Студенты все чаще приходят к нам за конкретной траекторией развития. Целевое обучение снимает барьер между академической средой и реальным сектором экономики. Когда первокурсник уже на старте понимает, где и над какими задачами будет работать, его мотивация к учебе возрастает в разы. Наша задача — обеспечить таких ребят фундаментальной базой и доступом к передовым технологиям и наставничеству со стороны индустриальных партнеров».

Впереди у Лейлы годы интенсивной учебы, участие в университетских акселераторах и первых стажировках. Но ее «бизнес-план» уже запущен, и каждый новый семестр станет шагом к профессиональному лидерству.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
Читайте нас

© 2026 Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Об использовании персональных данных

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Акционерное общество Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Набиева Г. Р.

Редактор сайта Тюнёва Н. Р.

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
gazeta_rb@mail.ru
Адрес
450005, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: gazrb@mail.ru
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru