Первокурсник из Баймака выбрал УУНиТ, чтобы развивать детский спорт в Башкирии

За плечами Кирилла — серьезные достижения: призовые места на олимпиадах по экологии и ОБЖ, победы в районных соревнованиях «Зарница» и «А ну-ка, парни!», активное участие в «Движении Первых» и организация республиканских волонтерских акций. При этом молодой человек не ограничивается только спортом — музыка и творчество занимают в его жизни не меньшее место, чем тренировки, рассказали в пресс-службе УУНиТ.

«Я не хочу быть просто спортсменом, — говорит Кирилл. — Моя задача — сочетать физическую закалку с патриотизмом и общественной работой. Я хочу вдохновлять сверстников и показывать, что быть активным — это круто».

Выбор вуза для него был очевиден. Сибайский институт УУНиТ — центр притяжения Зауралья. Кирилл давно знаком с ним: участвовал в профориентационных проектах и спортивных турнирах на базе института. Его привлекли мощная инфраструктура, сильные преподаватели и насыщенная студенческая жизнь. Теперь он сам стал частью этой среды. В планах — не только учеба, но и работа в волонтерском центре имени Героя России Тамерлана Ильгамова.

Будущее первокурсник связывает исключительно с Башкирией. После получения диплома он намерен развивать детский и юношеский спорт, прививать молодежи любовь к здоровому образу жизни и патриотические ценности. Студент уже нацелен на участие в республиканских кадровых программах, чтобы внести свой вклад в спортивную славу родного края.

Фото: пресс-служба УУНиТ.