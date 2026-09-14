В трёх школах Уфы появятся профильные классы государственной службы

Как отметили в Академии, предуниверсарий дает школьникам возможность еще до поступления в вуз изучить профессию управленца на практике, примерить на себя роль руководителя и оценить, насколько привлекательна для них сфера государственного и муниципального управления.

«На протяжении двух лет ребят ждут не обычные уроки, а программа с практическим уклоном: деловые игры, тренинги, мастер-классы, интеллектуальные викторины, управленческие поединки, дебаты, занятия по лидерству и командообразованию, публичным выступлениям, переговорам и тайм-менеджменту. Школьники освоят основы государственного и муниципального управления, права, экономики, политологии, организационной психологии и цифровой экономики. Планируем также организовывать встречи в органах государственной и муниципальной власти», — приводит слова и.о. ректора Академии главы РБ Азата Бадранова пресс-служба.

Важная деталь проекта: к каждой школе прикрепят представителей студенческого актива Академии. Они станут наставниками для школьников, помогут им погрузиться в студенческую среду и поделятся собственным опытом обучения.

«Наш предуниверсарий будет несколько отличаться от других профильных классов вузов по целевой аудитории. Мы считаем, что основы государственной службы и управления необходимо давать уже в средних классах — седьмых-восьмых, когда у детей начинает формироваться мировоззрение, социально-политическое восприятие общества и государства. Поэтому программа рассчитана на два года. Это также позволит развивать в студенческой среде институт наставничества: студенческий актив будет прокачивать основные управленческие навыки и компетенции — организаторские способности, ответственность, эмоциональный интеллект, коммуникативные навыки, профессиональные знания и экспертизу», — добавил Азат Бадранов.

В Академии подчеркивают: Предуниверсарий — это не просто профориентация. Это первый шаг к формированию нового поколения управленцев, которые понимают, как устроено государство, умеют работать в команде, принимать решения, брать на себя ответственность и готовы служить своей республике и стране.

Фото: пресс-служба БАГСУ.