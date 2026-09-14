У молодёжи Башкирии появился шанс побывать на космодроме «Восточный»

Курс состоит из 11 модулей с лекциями и подкастами космонавтов, инженеров, ученых и предпринимателей. Обучение можно проходить в удобном темпе. После завершения курса участников ждут практические задания и тестирование, которые формируют рейтинг.

Лидеры получат ноутбуки и смарт-часы. А 22 участника с лучшими результатами в первой волне отправятся на космодром «Восточный». Регистрация в первой волне открыта до 25 сентября.

«Это отличная возможность для наших ребят сделать первый шаг в космическую отрасль. Уверена, среди студентов Башкортостана много талантливых и увлеченных, кто сможет воспользоваться этим шансом», — подчеркнула на своей странице в Максе председатель Комитета по науке и высшему образованию РБ Светлана Мустафина.

Зарегистрировать для участия в проекте можно по этой ссылке.

Фото: со страницы Светланы Мустафиной в Максе.