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Образование
14 Сентября , 06:51

У молодёжи Башкирии появился шанс побывать на космодроме «Восточный»

Всероссийский спецпроект «Космос: время возможностей» запущен проектом «Другое Дело» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» совместно с Национальным центром космических компетенций. Участие в нем могут принять школьники, студенты и молодые специалисты из Башкирии. Для них доступен бесплатный онлайн-курс, а лучшие участники смогут отправиться на космодром «Восточный».

У молодёжи Башкирии появился шанс побывать на космодроме «Восточный»У молодёжи Башкирии появился шанс побывать на космодроме «Восточный»
У молодёжи Башкирии появился шанс побывать на космодроме «Восточный»

Курс состоит из 11 модулей с лекциями и подкастами космонавтов, инженеров, ученых и предпринимателей. Обучение можно проходить в удобном темпе. После завершения курса участников ждут практические задания и тестирование, которые формируют рейтинг.

Лидеры получат ноутбуки и смарт-часы. А 22 участника с лучшими результатами в первой волне отправятся на космодром «Восточный». Регистрация в первой волне открыта до 25 сентября.

«Это отличная возможность для наших ребят сделать первый шаг в космическую отрасль. Уверена, среди студентов Башкортостана много талантливых и увлеченных, кто сможет воспользоваться этим шансом», — подчеркнула на своей странице в Максе председатель Комитета по науке и высшему образованию РБ Светлана Мустафина.

Зарегистрировать для участия в проекте можно по этой ссылке.

Фото: со страницы Светланы Мустафиной в Максе.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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