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Образование
14 Сентября , 11:08

Студентки Уфимского университета прошли языковую стажировку в Султанате Оман

Студентки англо-арабской группы факультета башкирской филологии, востоковедения и журналистики УУНиТ Алина Фархутдинова и Полина Полякова вернулись из Сохарского университета (Султанат Оман). Там они полтора месяца изучали арабский язык — и, по их признанию, за это время он перестал быть для них иностранным.

Студентки Уфимского университета прошли языковую стажировку в Султанате ОманСтудентки Уфимского университета прошли языковую стажировку в Султанате Оман
Студентки Уфимского университета прошли языковую стажировку в Султанате Оман

Программа была насыщенной: ежедневные занятия с носителями языка, отработка произношения, разговорная практика, рассказали в пресс-службе вуза. Но главное, как отмечают девушки, началось за пределами аудиторий. Общение с местными жителями, гостеприимные семьи, кофе с кардамоном, финики, домашняя халва и блюда с восточными специями помогли не только узнать культуру Омана, но и заговорить на арабском естественно. Темы — семья, традиции, повседневная жизнь — обсуждались уже на языке страны.

«Мы увидели Оман не глазами туристов, а через повседневную жизнь обычных семей. Арабский стал для нас ключом к этому миру», — делятся студентки.

В программе нашлось место и экскурсиям: древняя крепость Сохара, старинные улочки Низвы, современный Маскат. Особенно теплым стал визит в Посольство России в Омане, где студентки пообщались с послом и рассказали о стажировке.

Отдельным испытанием и прорывом стало общение внутри интернациональной группы. Вместе с уфимками в Омане учились студенты из Турции, и единственным общим языком оказался арабский. На нем договаривались о встречах, обсуждали учебу, шутили и спорили. В какой-то момент девушки поймали себя на том, что перестали переводить в голове и просто говорят.

Ректор Уфимского университета Вадим Захаров считает, что стажировки в дружественные страны мотивируют студентов изучать иностранные языки, узнавать историю и культуру народов. «Эта стажировка открыла для наших ребят новые горизонты и оставила в душе самый теплый след», — подчеркнул он.

Домой Алина и Полина вернулись с твердым желанием продолжать изучение арабского языка и мечтой о новой встрече с Оманом.

Фото: пресс-служба УУНиТ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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