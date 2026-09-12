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Образование
12 Сентября , 12:05

Студенты-строители Башкирии вошли в ТОП-25 по России

Учащиеся Стерлитамакского колледжа строительства и профессиональных технологий вошли в ТОП-25 лучших студентов России по итогам Национального конкурса профессионального мастерства «Строймастер-2026», сообщает пресс-служба правительства РБ.

Студенты-строители Башкирии вошли в ТОП-25 по РоссииСтуденты-строители Башкирии вошли в ТОП-25 по России
Студенты-строители Башкирии вошли в ТОП-25 по России

По итогам четырех отдельных номинаций отличились четыре представителя Башкирии: «Лучший каменщик» – Дмитрий Лобачёв, 13-е место; «Лучший сварщик» – Даниель Смирнов, 22-е место; «Лучший штукатур» – Регина Маннапова, 12-е место и Тимур Уляев, 20-е место.

В рейтинге ТОП-50 образовательных организаций – участников «Студенческой лиги» Стерлитамакский колледж строительства и профессиональных технологий занял первое место. Кроме того, в список ведущих образовательных организаций вошел Республиканский межотраслевой техникум. 

Как отметил и.о. министра строительства и архитектуры РБ Артем Ковшов, качество подготовки молодых специалистов, которое сегодня показывают республиканские вузы и сузы, становится фундаментом для реализации масштабного национального проекта «Инфраструктура для жизни».

«Именно такие специалисты будут строить и благоустраивать наши города и села, создавая комфортную среду для жителей. Высокие результаты наших студентов – это не просто личный успех ребят, а прямое подтверждение эффективной работы по укреплению кадрового суверенитета республики», – подчеркнул чиновник.

«Строймастер-2026» объединил 76 субъектов России и более 2,3 тысяч участников, которые на протяжении года боролись за звание лучших в своем деле.

Из них более 1700 конкурсантов – это учащиеся средних специальных учебных заведений, соревновавшихся в «Студенческой лиге». Конкурс дал им профессиональный старт и помог применить полученные за годы учебы знания в условиях максимально приближенных к реальной производственной площадке.

Фото: сайт pravitelstvorb.ru.

Автор:Нэдда ПУХАРЕВА
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