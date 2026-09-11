На площадке «Школы 21+» в Уфе ИТ-диктант написали более 200 человек

11 сентября в России прошла Всероссийская образовательная акция по информационным технологиям «ИТ-диктант». В Башкирии она второй год подряд проводилась на площадке уфимского кампуса «Школы 21+». В очном формате свои знания в области цифровых технологий проверили более 200 участников.

Участникам мероприятия предстояло в течение часа пройти онлайн-тестирование и оценить уровень своих знаний в сфере информационных технологий. Диктант был ориентирован на людей с различным уровнем подготовки: участники акции выбирали один из четырех вариантов сложности — для учеников начальных классов, базовый уровень для всех желающих, вариант для студентов вузов и колледжей, а также уровень Pro для опытных пользователей.

Как отметил министр цифрового развития государственного управления Башкирии Геннадий Разумикин, цифровые навыки стали неотъемлемой частью повседневной жизни и профессиональной деятельности человека. А потому в Башкирии большое внимание уделяется созданию возможностей для жителей всех возрастов получать и развивать компетенции в сфере информационных технологий. И ИТ-диктант является доступным и понятным инструментом, позволяющим проверить свои знания, выявить зоны для дальнейшего развития. А еще –— увидеть, насколько уверенно жители республики сегодня ориентируются в современном цифровом пространстве. Немаловажно, что диктант объединил людей с различным уровнем подготовки, формируя при этом интерес к дальнейшему освоению технологий и востребованных ИТ-профессий.

В ходе тестирования участникам диктанта предстояло ответить на 32 вопроса. Задания отличались разнообразием — от базовых навыков работы с компьютером и интернет-ресурсами до современных цифровых технологий. Также в этот раз повышенное внимание уделялось вопросам цифровой безопасности, критического восприятия информации, финансовых операций, социальных сетей и создания мультимедийного контента.

Директор «Школы 21+» в Уфе Екатерина Подымова подчеркнула, что сегодня цифровая грамотность нужна каждому человеку, независимо от возраста, профессии и уровня технической подготовки.

— Мы каждый день пользуемся цифровыми сервисами, работаем с информацией, совершаем финансовые операции в интернете, общаемся в социальных сетях и сталкиваемся с новыми технологиями. А потому важно не только уметь пользоваться привычными инструментами, но и понимать, как безопасно и эффективно работать в цифровой среде, — отметила она. Добавив при этом, что ИТ-диктант позволяет в простой и доступной форме проверить свои знания, увидеть сильные стороны и понять, что именно нужно проработать в дальнейшем.

Развитие ИТ-компетенций является одной из задач национального проекта «Экономика данных и цифровая трансформация государства».

Фото пресс-службы правительства РБ.