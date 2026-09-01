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Образование
1 Сентября , 05:09

В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»

В уфимском Конгресс-холле «Торатау» состоялась торжественная церемония открытия IV Международного геологического чемпионата «ГеоВызов». Масштабное молодежное первенство, которое продлится до 9 сентября, вновь подтвердило статус Башкирии как одной из главных точек притяжения будущих профессионалов горной отрасли.

В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»
В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»

В мероприятии приняли участие глава республики Радий Хабиров и руководитель Федерального агентства по недропользованию Олег Казанов. Соревнования собрали 40 студенческих команд из 19 регионов России и 13 зарубежных стран, включая Беларусь, Узбекистан, Таджикистан, Мексику и Китай. Основные баталии развернутся на площадках военно-патриотического парка «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова, а также в Ишимбайском районе, где участников ждут испытания по 12 видам соревнований.

Приветствуя гостей, Радий Хабиров подчеркнул, что республика закономерно стала традиционной ареной для встречи геологов. Он отметил уникальные природные объекты региона: геопарки «Янган-Тау» и «Торатау», входящие в Глобальную сеть ЮНЕСКО, а также наскальные рисунки пещеры Шульган-Таш, которые являются Всемирным наследием.

— Это точка встречи людей, имеющих прямое отношение к увлекательной науке о недрах. Отрадно, что к нам приехало много участников из регионов и из-за рубежа. Мы — большая интернациональная семья, и я желаю всем найти здесь новых друзей и плодотворно поработать, — обратился к студентам руководитель региона.

Глава Роснедр Олег Казанов поблагодарил руководство Башкирии за теплый прием и подчеркнул значимость чемпионата для профессионального становления молодежи.

— Современная геология дает уникальные возможности для реализации. Участники сделали выбор, который для многих определит дальнейший жизненный путь. Уверен, вы будете гордиться этой профессией, — отметил он.

Сенатор Наталья Комарова, в свою очередь, назвала Башкирию идеальной площадкой для «ГеоВызова», акцентировав внимание на богатейшей истории и научной школе региона.

— Здесь свои легенды, своя школа, уникальные месторождения. Вы уже почувствовали эту удивительную атмосферу, где наука и практика идут плечом к плечу, — поделилась впечатлениями первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации.

Организаторы и гости выразили уверенность, что чемпионат станет не только проверкой профессиональных навыков, но и важным шагом к построению карьеры для сотен молодых геологов, а также укрепит международное научное сотрудничество.

Фото Рината РАЗАПОВА.

В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»
В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»
В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»
В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»
В Уфе торжественно открыли IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов»
Автор:Мария СНЫТКИНА
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