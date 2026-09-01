В Уфе создан новый образовательно-производственный кластер

В колледже с учетом филиалов в Агидели и Баймаке обучаются 4,8 тысячи студентов по 19 специальностям в сфере электро- и теплоэнергетики, машиностроения и других отраслей. Для проведения капитального ремонта в первом корпусе и обновления материально-технической базы было привлечено более 200 млн рублей.

Глава Башкирии Радий Хабиров осмотрел обновленные учебные кабинеты и лаборатории, пост охраны, встретился с преподавателями и мастерами производственного обучения. Радий Хабиров подчеркнул, что Башкортостан занимает первое место в стране по количеству образовательно-производственных кластеров.

«В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в республике модернизировали 27 колледжей, еще восемь – в 2027 году. Всего у нас 90 колледжей, ежегодно из республиканского бюджета выделяем 500 млн рублей на их ремонт. Очень важно, кроме учебных корпусов, ремонтировать и общежития. 62 процента выпускников девятых классов выбирают колледжи. Они приходят сюда еще детьми, здесь они взрослеют, становятся личностями. Поэтому нужно уделить серьезное внимание и воспитательной работе», – сказал руководитель республики.

Фото: пресс-служба главы РБ.