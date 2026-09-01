Эксперты дали оценку поддержке учителей в Башкирии

Как отметили эксперты Telegram-канала «Минченко регионы», церемония продолжила череду масштабных проектов, запущенных в республике с участием главы государства. Напомним, ранее при поддержке президента в Башкирии открылись первая очередь межвузовского кампуса, Республиканский центр детской онкологии и гематологии, новый хирургический корпус кардиоцентра, а также началось движение по трассе М-12 «Восток». Эксперты подчеркивают: регулярное включение региональных объектов в орбиту федерального внимания для Радия Хабирова является свидетельством управленческой устойчивости и выстроенного диалога с центром.

Особый интерес у аналитиков вызвал недавний указ главы республики, направленный на повышение престижа педагогической деятельности. Политолог Алексей Мухин обратил внимание на комплексный характер инициативы. По его словам, в Башкирии формируется целостная система поддержки учителей, которая подкрепляется практическими шагами. За последние полгода в регионе уже были усилены меры безопасности в школах, активизирована психологическая работа с подростками, а для классных руководителей введена ежемесячная надбавка в 30 тысяч рублей.

Новый пакет решений включает учреждение государственной медали «За педагогическую деятельность», обязательное закрепление наставников за молодыми педагогами сроком не менее года, а также предоставление учителям бесплатного доступа к электронным образовательным ресурсам и музеям. Кроме того, предусмотрен приоритетный прием детей педагогов в детские сады. Как подчеркнул Алексей Мухин, принципиально важно, чтобы все эти меры вошли в долгосрочную дорожную карту до 2030 года.

Эффективность системной работы уже подтверждается результатами: Башкортостан вошел в пятерку лучших регионов России по олимпиадной деятельности. За каждым таким успехом, резюмируют эксперты, стоит сильный учитель. Вложения в безопасность, статус и уважение к профессии педагога — это стратегическая инвестиция в будущее, которую в республике ведут последовательно и при полной поддержке федерального центра.

Фото: пресс-служба главы РБ.