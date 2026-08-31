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Образование
31 Августа , 09:39

В Башкортостане бюджетных мест в вузах стало больше

Бюджетных мест в вузах Башкортостана стало больше на 3,2 процента, сообщила на оперативном совещании правительства республики председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина.

В Башкортостане бюджетных мест в вузах стало большеВ Башкортостане бюджетных мест в вузах стало больше
В Башкортостане бюджетных мест в вузах стало больше

В 2026 году показатель приема в вузы республики составил 17 424 места. На программы бакалавриата и специалитета выделено 11 113 бюджетных мест — этого достаточно, чтобы закрыть потребности 75% выпускников школ региона.

Рост отмечен на всех уровнях подготовки: по бакалавриату — на 4,4%, по специалитету — на 3%, по программам среднего профессионального образования — на 13,7%, по аспирантуре — на 14,6%.

На сегодняшний день все бюджетные места в вузах республики полностью закрыты, прием на платные места еще не окончен. Фото: скриншот видео.    

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
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