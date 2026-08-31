В Башкирии вырос средний балл ЕГЭ поступивших в вузы

Качество приема в вузы республики продолжает улучшаться. Наибольший приростпо баллам ЕГЭ отмечен по профильной математике, физике и информатике — дисциплинам, которые востребованы в нефтехимии, машиностроении, энергетике и ИТ-секторе. Число стобалльников достигло 63 человек, победителей и призеров олимпиад — 248.

Все чаще такие абитуриенты выбирают республиканские вузы. Среди лидеров по привлечению талантливой молодежи — Уфимский университет науки и технологий, Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирский государственный медицинский университет.

Как отметила Светлана Мустафина, положительная динамика — результат системной профориентации, поддержки одаренных школьников и выстроенного взаимодействия школ с вузами.

Фото: скриншот видео.