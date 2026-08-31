В Башкирии в вузы по квотам зачислено более 2 тысяч студентов

В 2026 году прием на бюджетные места в вузах Башкортостана осуществлялся в рамках трех квот: целевой, отдельной (для участников СВО и их семей) и особой (для других льготных категорий). Объем особой и отдельной квот установлен на уровне не менее 10% от общего числа бюджетных мест. Целевая квота формируется на основе заявок работодателей.

По итогам приемной кампании в рамках отдельной квоты зачислен 841 человек, что на 4% выше прошлогоднего показателя. По целевому набору на платформе «Работа в России» поступило 1295 заявок.

Полностью выполнили план по целевой квоте Башкирский аграрный университет и Башгосмедуниверситет.

На совещании муниципальным образованиям республики было рекомендовано провести прогнозный анализ потребности в целевой подготовке на ближайшие 4–5 лет, чтобы своевременно формировать заявки и избегать дефицита специалистов.

Фото: скриншот видео.