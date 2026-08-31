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Образование
31 Августа , 09:19

Школьник из Стерлитамака стал серебряным призёром олимпиады по экономике в Китае

Глава Башкирии Радий Хабиров отметил благодарностью ученика лицея-интерната № 3 Стерлитамака Руслана Аминова, который стал серебряным призёром международной олимпиады по экономике в Китае.

Школьник из Стерлитамака стал серебряным призёром олимпиады по экономике в КитаеШкольник из Стерлитамака стал серебряным призёром олимпиады по экономике в Китае
Школьник из Стерлитамака стал серебряным призёром олимпиады по экономике в Китае

На оперативном совещании правительства Радий Хабиров сказал: «Это престижнейшая международная олимпиада. Общими усилиями мы добились, что республика в пятерке лучших по олимпиадному движению. Это важнейший показатель качества среднего образования в нашей республике».

Руслан Амиров поблагодарил главу Башкирии за оказанную честь и своих учителей за полученные знания. Поделился планами, рассказал, что в его гимназии совместно с минэкономразвития планируют запустить республиканскую олимпиаду по экономике, и что «в будущем есть план стать золотым призером. Я считаю, что это вполне достижимо. Я к этому стремлюсь».

Фото: скриншот видеотрансляции.

Автор:Надежда ТЮНЁВА
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