Школьник из Стерлитамака стал серебряным призёром олимпиады по экономике в Китае

На оперативном совещании правительства Радий Хабиров сказал: «Это престижнейшая международная олимпиада. Общими усилиями мы добились, что республика в пятерке лучших по олимпиадному движению. Это важнейший показатель качества среднего образования в нашей республике».

Руслан Амиров поблагодарил главу Башкирии за оказанную честь и своих учителей за полученные знания. Поделился планами, рассказал, что в его гимназии совместно с минэкономразвития планируют запустить республиканскую олимпиаду по экономике, и что «в будущем есть план стать золотым призером. Я считаю, что это вполне достижимо. Я к этому стремлюсь».

Фото: скриншот видеотрансляции.