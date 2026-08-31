Открытие школы в Уфе прокомментировала член Общественной палаты Марина Таран

Открытие в Уфе второго корпуса школы № 88 прокомментировала член Общественной палаты Башкирии, председатель Комиссии по образованию, спорту, молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Марина Таран.

— Ежегодно в Башкирии открывается большое количество образовательных учреждений. И это событие, бесспорно, радостный повод. В том числе для родителей школьников — ведь здесь дети будут учиться в одну смену. А вторую часть дня посвятят дополнительному образованию. Немаловажно, что в школе планируют активно развивать научный профиль. И это замечательно, что ребята смогут узнавать и познавать, а в обозримом будущем — делать прорывные научные открытия. Учитывая, что я курирую и патриотическое воспитание, еще один повод для радости — появление здесь кадетских классов.

Фото: сайт главы РБ Радия Хабирова.