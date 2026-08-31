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Образование
31 Августа , 12:36

Открытие школы в Уфе прокомментировала член Общественной палаты Марина Таран

Новая школа в столице Башкирии примет 1200 учеников.  

Открытие школы в Уфе прокомментировала член Общественной палаты Марина ТаранОткрытие школы в Уфе прокомментировала член Общественной палаты Марина Таран
Открытие школы в Уфе прокомментировала член Общественной палаты Марина Таран

Открытие в Уфе второго корпуса школы № 88 прокомментировала член Общественной палаты Башкирии, председатель Комиссии по образованию, спорту, молодежной политике, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Марина Таран.

— Ежегодно в Башкирии открывается большое количество образовательных учреждений. И это событие, бесспорно, радостный повод. В том числе для родителей школьников — ведь здесь дети будут учиться в одну смену. А вторую часть дня посвятят дополнительному образованию. Немаловажно, что в школе планируют активно развивать научный профиль. И это замечательно, что ребята смогут узнавать и познавать, а в обозримом будущем — делать прорывные научные открытия. Учитывая, что я курирую и патриотическое воспитание, еще один повод для радости — появление здесь кадетских классов.

Фото: сайт главы РБ Радия Хабирова.

Автор:Алексей ШИЛЬНИКОВ
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