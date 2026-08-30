Проект из Башкирии вошёл в сотню лучших конкурса «сильных идей»

Как сообщает пресс-служба правительства Башкирии, проект представляет собой комплексную систему сопровождения трудоустройства выпускников среднего профессионального образования педагогического профиля. Идея была представлена во время очной части форума.

«Мы нацелены наладить именно системное трудоустройство выпускников, в том числе педагогических колледжей. Для этого создали межведомственный консенсус: в связке работают ключевые эксперты из министерств республики, служб занятости и образовательных организаций, подключены цифровые инструменты. Цель проекта – повысить уровень занятости по профессии с текущих 40–45% минимум до 70% к концу 2026 года. Думаю, практика будет востребована и в других регионах, поскольку образование – одна из сфер, где вопрос нехватки кадров стоит наиболее остро», – рассказала министр семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана Ольга Кабанова.

В основе проекта – индивидуальное сопровождение молодых педагогов, где каждому выпускнику оказывается практическая помощь. «В проекте уже участвуют 15 педагогических колледжей. Опрос показал, что более 50% работодателей в сфере образования на постоянной основе или периодически сталкиваются с трудностями в подборе необходимых кадров», – отметила автор работы, заместитель директора Кадрового центра «Работа России» Башкирии Ляйсан Галлямова.

Фото: пресс-служба правительства РБ.