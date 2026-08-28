Уфимский университет готовит кадры с ИИ-компетенциями для всей Башкирии

Для системного управления этим процессом в вузе создали первый в Башкирии Совет по искусственному интеллекту под руководством ректора Вадима Захарова. Разработаны два уровня подготовки: базовый – для понимания принципов ИИ, и продвинутый – для внедрения технологий в профессиональные задачи. Такой подход позволяет готовить кадры под любые запросы экономики и социальной сферы, сообщили в пресс-службе вуза.

Высокую оценку проектам УУНиТ дал заместитель премьер-министра правительства РБ Олег Ли. Он обратил внимание на киберполигон «Сокол» – современный виртуальный комплекс для моделирования атак и отработки защиты. Ученые университета также представили практические наработки с индустриальными партнерами: от промышленности до медицины.

Особенно актуальной системная подготовка кадров становится в свете инициативы минпросвещения РФ. Со второй четверти 2026/2027 учебного года во всех школах страны планируют ввести курс «Искусственный интеллект и информационная безопасность». А значит, школам потребуются учителя, которые смогут не просто читать лекции, а научить детей работать с ИИ осмысленно.

Здесь УУНиТ предлагает готовое решение. Именно его выпускники, освоившие ИИ-компетенции, придут в школы – как предметники, педагоги дополнительного образования, методисты. Они передадут школьникам не абстрактные теории, а практический опыт, полученный в вузовских лабораториях и проектах. Обладая мощной инфраструктурой и сильным преподавательским составом, университет готов стать ведущим центром, который обеспечит не только промышленность и госуправление кадрами, но и воспитает новое поколение, владеющее культурой осмысленного использования ИИ.

Председатель Госкомитета РБ по науке и высшему образованию Светлана Мустафина подчеркивает:

– Современный специалист в любой области должен владеть ИИ-инструментами так же уверенно, как сегодня – компьютером. УУНиТ последовательно формирует эти компетенции у студентов всех профилей. Выпускники приходят на производство, в науку, в социальную сферу уже с готовностью применять искусственный интеллект для реальных задач. Это именно тот кадровый ресурс, который нужен республике для цифровой трансформации.

Ректор УУНиТ Вадим Захаров добавляет:

– Мы готовим специалистов широкого профиля. Сегодня ИИ – не узкая область, а обязательный инструмент в любой профессии. Поэтому мы встраиваем его во все ключевые образовательные программы. Наши студенты не изучают ИИ в теории – они применяют его в исследованиях, работают с реальными данными, участвуют в проектах с индустриальными партнерами. Такой подход делает их востребованными в промышленности, энергетике, медицине, образовании и управлении. УУНиТ станет кадровым фундаментом для внедрения искусственного интеллекта во все секторы экономики и социальной жизни Башкирии.

Фото: пресс-служба УУНиТ.