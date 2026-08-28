Радий Хабиров оценил, как обновляется парк «Патриот»

Генеральный директор Айнур Салимгареев доложил главе республики о укреплении материально-технической базы. В начале августа на территории парка были введены в эксплуатацию учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс и бюст легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Активная фаза строительства сейчас ведется на площадках современного спорткомплекса с плавательным бассейном и духовно-просветительского центра.

Продолжается и обновление парка техники: для нужд «Патриота» закупается электротранспорт для логистики, а открытая экспозиция пополняется новыми образцами вооружения.

Особое внимание на встрече уделили событийной повестке. Так, уже сегодня на базе парка стартовал IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов», реализуемый в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Турнир объединил более 300 студентов из 19 субъектов РФ и 13 зарубежных стран. Состязания продлятся до 9 сентября.

В планах — проведение патриотического слета «Территория героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а в октябре здесь начнутся традиционные учебные сборы для старшеклассников.

В завершение визита Радий Хабиров передал парку коллекцию макетных образцов советского и российского оружия, которые будут использоваться в образовательных целях при подготовке курсантов.

Фото: пресс-служба главы РБ.