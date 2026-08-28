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28 Августа , 11:01

Радий Хабиров оценил, как обновляется парк «Патриот»

28 сентября глава Башкирии Радий Хабиров совершил рабочую поездку в военно-патриотический парк «Патриот» имени Героя России Максима Серафимова. Руководитель региона осмотрел объекты инфраструктуры и обсудил с руководством учреждения план предстоящих событий.

Радий Хабиров оценил, как обновляется парк «Патриот»Радий Хабиров оценил, как обновляется парк «Патриот»
Радий Хабиров оценил, как обновляется парк «Патриот»

Генеральный директор Айнур Салимгареев доложил главе республики о укреплении материально-технической базы. В начале августа на территории парка были введены в эксплуатацию учебно-тренировочный воздушно-десантный комплекс и бюст легендарного командующего ВДВ Василия Маргелова. Активная фаза строительства сейчас ведется на площадках современного спорткомплекса с плавательным бассейном и духовно-просветительского центра.

Продолжается и обновление парка техники: для нужд «Патриота» закупается электротранспорт для логистики, а открытая экспозиция пополняется новыми образцами вооружения.

Особое внимание на встрече уделили событийной повестке. Так, уже сегодня на базе парка стартовал IV Международный геологический чемпионат «ГеоВызов», реализуемый в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие». Турнир объединил более 300 студентов из 19 субъектов РФ и 13 зарубежных стран. Состязания продлятся до 9 сентября.

В планах — проведение патриотического слета «Территория героев» для детей с ограниченными возможностями здоровья, а в октябре здесь начнутся традиционные учебные сборы для старшеклассников.

В завершение визита Радий Хабиров передал парку коллекцию макетных образцов советского и российского оружия, которые будут использоваться в образовательных целях при подготовке курсантов.

Фото: пресс-служба главы РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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