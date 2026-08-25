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Образование
25 Августа , 07:15

Учёный из Уфы оценил идею введения школьного курса по искусственному интеллекту

Со второй четверти нового учебного года по всей стране планируют запустить внеурочную программу «Искусственный интеллект и информационная безопасность». Своим видением ситуации поделился заведующий лабораторией искусственного интеллекта и математического моделирования БГПУ имени М. Акмуллы, кандидат физико-математических наук Рамиль Абзалимов. Эксперт уверен: знакомить школьников с ИИ нужно, но крайне осторожно.

Учёный из Уфы оценил идею введения школьного курса по искусственному интеллектуУчёный из Уфы оценил идею введения школьного курса по искусственному интеллекту
Учёный из Уфы оценил идею введения школьного курса по искусственному интеллекту

По мнению уфимского специалиста, оптимальное время для таких занятий — 10–11-е классы. В 8–9-м у ребят непростой переходный период, и добавлять еще один обязательный предмет в расписание было бы неразумно. А у старшеклассников уже достаточно развито критическое мышление, чтобы осознанно подходить к работе с нейросетями.

При этом эксперт БГПУ предостерегает от поспешного введения отдельного обязательного предмета.

— Главная проблема сегодня — не в учебниках, а в нехватке подготовленных педагогов, — подчеркивает Рамиль Абзалимов. — За полтора года я провел очные занятия для нескольких сотен учителей и убедился: массовые онлайн-курсы не заменят живой методической работы. Сначала необходимо вырастить пул районных методистов, которые смогут поддерживать учителей на местах.

В своей новой книге для школьников, выход которой ожидается к середине сентября, Рамиль Абзалимов делает акцент не на программировании, а на цифровой гигиене. Он объясняет подросткам, почему нейросети могут ошибаться, что такое «галлюцинации» ИИ и как грамотно проверять полученные результаты. «Это не про кнопки, а про навыки для любой профессии — умение ставить задачу и отличать достоверное от сомнительного», —замечает он.

Итоговая позиция уфимского эксперта такова: речь должна идти не о новой обязательной дисциплине, а о грамотной интеграции тем ИИ в старшую школу вкупе с качественной подготовкой кадров. Такой подход даст ученикам реальные практические навыки и не перегрузит ни детей, ни педагогов.

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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