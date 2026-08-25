Учёный из Уфы оценил идею введения школьного курса по искусственному интеллекту

По мнению уфимского специалиста, оптимальное время для таких занятий — 10–11-е классы. В 8–9-м у ребят непростой переходный период, и добавлять еще один обязательный предмет в расписание было бы неразумно. А у старшеклассников уже достаточно развито критическое мышление, чтобы осознанно подходить к работе с нейросетями.

При этом эксперт БГПУ предостерегает от поспешного введения отдельного обязательного предмета.

— Главная проблема сегодня — не в учебниках, а в нехватке подготовленных педагогов, — подчеркивает Рамиль Абзалимов. — За полтора года я провел очные занятия для нескольких сотен учителей и убедился: массовые онлайн-курсы не заменят живой методической работы. Сначала необходимо вырастить пул районных методистов, которые смогут поддерживать учителей на местах.

В своей новой книге для школьников, выход которой ожидается к середине сентября, Рамиль Абзалимов делает акцент не на программировании, а на цифровой гигиене. Он объясняет подросткам, почему нейросети могут ошибаться, что такое «галлюцинации» ИИ и как грамотно проверять полученные результаты. «Это не про кнопки, а про навыки для любой профессии — умение ставить задачу и отличать достоверное от сомнительного», —замечает он.

Итоговая позиция уфимского эксперта такова: речь должна идти не о новой обязательной дисциплине, а о грамотной интеграции тем ИИ в старшую школу вкупе с качественной подготовкой кадров. Такой подход даст ученикам реальные практические навыки и не перегрузит ни детей, ни педагогов.

Фото: пресс-служба БГПУ им. М. Акмуллы.