Радий Хабиров обсудил безопасность школьников с замдиректорами по воспитанию

Открывая встречу, Радий Хабиров напомнил, что в феврале 2026 года подписал указ о дополнительных мерах по укреплению безопасности школ. Результатом этой работы стал перевод 159 образовательных организаций на двухрежимную охрану. Кроме того, в школах появились профильные заместители директоров, курирующие воспитательную и профилактическую деятельность. Им снизили учебную нагрузку и ввели ежемесячную региональную доплату.

— Благодарю вас за то, что взяли на себя эту важнейшую миссию. Мы всегда готовы быть вашими партнерами и оказывать необходимую поддержку, — подчеркнул руководитель региона. — 1 сентября за парты сядут 500 тысяч наших детей. В условиях гибридной войны, которую враг ведет против нас, особые удары приходятся на молодое поколение. Наша общая задача — дать им надежную защиту.

Глава республики акцентировал внимание на необходимости системной работы. Повышение безопасности, по его словам, включает не только технические меры, но и антибуллинговые программы, профилактику деструктивного поведения, а также постоянный мониторинг психологического климата в коллективах.

— Важно досконально знать систему охраны и регламенты, взаимодействовать с социальными педагогами. И главное — не замалчивать тревожные сигналы. Это может привести к серьезным последствиям, — предупредил Радий Хабиров.

Отдельно он остановился на защите самих учителей от буллинга. Эта задача также входит в зону ответственности новых заместителей директоров. Глава напомнил и о недавно подписанном указе о дополнительных мерах поддержки педагогов, который призван повысить престиж учительской профессии.

Министр просвещения республики Ильдар Мавлетбердин в своем докладе рассказал о методической помощи заместителям директоров. Для них организованы регулярные образовательные программы, а в школы выезжают межведомственные группы, чтобы помогать выстраивать воспитательную работу на местах.

Особую роль играет «антикризисный десант» Республиканского психолого-педагогического центра. Специалисты уже посетили 123 школы и провели более 3,8 тысячи консультаций.

Помощник главы Башкирии Александр Бурдо обратил внимание на качество работы школьной охраны: подготовку сотрудников, оснащение оборудованием и отработку четких алгоритмов действий при любых угрозах. Встреча показала: к новому учебному году в регионе выстроена многоуровневая система заботы о безопасности детей и учителей.

Фото: пресс-служба главы РБ.