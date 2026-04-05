В Уфе 18 апреля состоится Тотальный диктант

Участие в ежегодной акции в форме добровольного диктанта может принять любой желающий. Цель мероприятия — «показать, что быть грамотным — важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски».

В этом году весь мир будет писать текст Алексея Варламова, решать увлекательные задания теста-квеста TruD и Недиктанта, а в эфире онлайн-марафона будут обсуждаться самые актуальные темы в сфере русского языка, литературы и культуры.

В прошлом году в Уфе участие в Тотальном диктанте приняли 1 420 человек, отличниками стали 182 человека.

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