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15 Марта , 08:27

В Башкирии централизуют обеспечение многодетных семей школьной формой

Депутаты Курултая РБ рассмотрят законопроект, предусматривающий централизацию ряда мер социальной поддержки для многодетных семей.

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В Башкирии централизуют обеспечение многодетных семей школьной формойВ Башкирии централизуют обеспечение многодетных семей школьной формой
В Башкирии централизуют обеспечение многодетных семей школьной формой

Согласно документу, полномочия по обеспечению школьников из многодетных малоимущих семей школьной формой и письменными принадлежностями первоклассников, перейдут от органов местного самоуправления минтруду.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что централизация должна позволить сократить сроки предоставления услуг и уменьшить количество документов, требуемых от заявителя. В перспективе это должно привести к тому, что помощь будет назначаться автоматически, без лишних обращений граждан.

Вступление документа в силу запланировано на 1 января 2027 года.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ

Автор:Артур СМОЛОВ
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