В Башкирии централизуют обеспечение многодетных семей школьной формой

Согласно документу, полномочия по обеспечению школьников из многодетных малоимущих семей школьной формой и письменными принадлежностями первоклассников, перейдут от органов местного самоуправления минтруду.

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что централизация должна позволить сократить сроки предоставления услуг и уменьшить количество документов, требуемых от заявителя. В перспективе это должно привести к тому, что помощь будет назначаться автоматически, без лишних обращений граждан.

Вступление документа в силу запланировано на 1 января 2027 года.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ