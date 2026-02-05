В Уфе выпустили первых специалистов по стратегическому развитию территорий

Курс, разработанный УГНТУ совместно с министерством строительства и архитектуры РБ, призван повысить уровень ключевых специалистов, отвечающих за облик городов и сел региона, сообщили в пресс-службе правительства РБ.

Программа реализуется в рамках программы «Приоритет-2030» национального проекта «Молодежь и дети» и уже прошла успешную апробацию. Дипломы из рук заместителя министра строительства и архитектуры РБ Александра Борисова получили главные архитекторы шести районов республики: Нуримановского, Кигинского, Благовещенского, Иглинского, Татышлинского и Краснокамского.

«Развитие территорий начинается с компетентных решений на местах. Сегодня делается стратегическая ставка на профессионализм главных архитекторов муниципалитетов, — подчеркнул Александр Борисов. — Когда специалист владеет современными инструментами планирования, каждое его решение превращает стратегические задачи в конкретные, продуманные действия на благо жителей».

В течение девяти месяцев слушатели углубленно изучали градорегулирование, анализ территорий, проектирование и сценарии пространственного развития. Итогом обучения стала разработка индивидуальной концепции пространственного развития для каждого муниципального района.

«Многие муниципалитеты сталкиваются с кадровым дефицитом, когда у ответственных специалистов нет профильного образования, — отметила заведующая кафедрой «Архитектура» УГНТУ Светлана Баймуратова. — Наша программа дала им не только теорию, но и практические инструменты для работы с документацией, планированием и разработкой концепций».

Программа создана с учетом положений национальных проектов «Инфраструктура для жизни» и «Эффективная транспортная система», а также с использованием результатов научного проекта «Цифровые методы управления качеством городской среды». К преподаванию привлекались эксперты минстроя РБ, Республиканского градостроительного центра и специалисты из других регионов.

«В сельской местности каждое решение влияет на жизнь людей, — поделился впечатлениями главный специалист отдела архитектуры Нуримановского района Тимур Гильманов. — Нас учили мыслить стратегически, учитывая не только нормативы, но и особенности территории, для ее устойчивого развития».

Программа также стала площадкой для профессионального диалога. Учитывая высокую востребованность, уже открыт второй набор слушателей, обучение которых стартует в феврале.

Справка

Межвузовский кампус в Уфе — часть федеральной программы по созданию сети современных студенческих городков. Башкортостан является одним из пилотных регионов по ее реализации. Первая очередь кампуса Евразийского научно-образовательного центра была открыта в феврале 2024 года.

Фото: пресс-служба правительства РБ.