5 Февраля , 17:08

В Стерлитамаке появится образовательный строительный кластер

На совещании в Стерлитамакском колледже строительства и профессиональных технологий состоялось совещание, посвященное кадровому обеспечению строительной отрасли стерлитамакской агломерации, сообщает пресс-служба правительства РБ.

И. о. министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов на своей странице в социальных сетях отметил, что на базе этого колледжа планируется создать к 2027 году Центр профессионального образования и инновационных технологий строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

— Проект «Профессионалитет» — уникальная модель подготовки кадров, которая позволяет крупным организациям и предприятиям стать полноценными партнерами образовательного процесса, — считает заместитель министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин. — Среди ключевых преимуществ программы — адресная подготовка специалистов под конкретные нужды работодателя, сокращенные сроки обучения с максимальным упором на практику.

Сейчас есть застройщики, готовые войти в проект и понимающие, что вклад в развитие будущих кадров — стратегическая задача.

Фото: из соцсетей Артема Ковшова.

Автор: Ильдар АХИЯРОВ
