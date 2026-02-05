В Стерлитамаке появится образовательный строительный кластер

И. о. министра строительства и архитектуры республики Артем Ковшов на своей странице в социальных сетях отметил, что на базе этого колледжа планируется создать к 2027 году Центр профессионального образования и инновационных технологий строительной отрасли в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

— Проект «Профессионалитет» — уникальная модель подготовки кадров, которая позволяет крупным организациям и предприятиям стать полноценными партнерами образовательного процесса, — считает заместитель министра строительства и архитектуры РБ Владислав Сидоркин. — Среди ключевых преимуществ программы — адресная подготовка специалистов под конкретные нужды работодателя, сокращенные сроки обучения с максимальным упором на практику.

Сейчас есть застройщики, готовые войти в проект и понимающие, что вклад в развитие будущих кадров — стратегическая задача.

Фото: из соцсетей Артема Ковшова.